Общеуниверситетский день открытых дверей пройдёт в ОНУ имени Мечникова 18 ноября

13:25 / 16.10.2017

ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Общеуниверситетский день открытых дверей ОНУ имени Мечникова пройдёт 18 ноября с 11:00 в корпусе на Французском бульваре, 24/26, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 октября, в пресс-службе университета.

По информации пресс-службы, 18 ноября с 11:00 в корпусе на Французском бульваре, 24/26, пройдёт день открытых дверей университета. Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать об условиях поступления в вуз, предлагаемых специальностях, преимуществах обучения на каждом из факультетов ОНУ, общественной жизни студентов и др.

Кроме того, пройдут и аналогичные мероприятия в каждом из институтов и факультетов вуза.

Так, 18 ноября в 12:00, также на Французском бульваре, 24/26, пройдут дни открытых дверей биологического факультета (14 ауд.), геолого-географического (12 ауд.), романо-германской филологии (актовый зал).

4 ноября и 17 марта в 11:00 приглашает исторический факультет (ул. Елисаветинская, 12).

21 октября, 18 ноября, 16 декабря, 17 марта и 21 апреля в 14:00 пройдут дни открытых дверей в Институте математики, экономики и механики (ул. Дворянская, 2, ауд. 73).

Институт социальных наук приглашает потенциальных абитуриентов 9 декабря и 24 февраля в 11:00 (Французский бульвар, 24/26, ауд. 307).

Институт информационных и социальных технологий, Колледж экономики и социальной работы (ул. Марш. Говорова, 4) проведёт дни открытых дверей 25 ноября и 24 марта в 11:00.

Экономико-правовой факультет расскажет о своих преимуществах 18 ноября и 17 марта в 12:00 (Французский бульвар, 24/26, ауд. 410).

Факультет журналистики, рекламы и издательского дела ждёт гостей 21 октября и 18 ноября в 11:00 (Французский бульвар, 24/26, ауд. 72, 3-й этаж).

Филологический факультет проводит дни открытых дверей 23 декабря, 27 января, 24 февраля, 31 марта в 11:00 (Французский бульвар, 24/26, ауд. 91, 3-й этаж).

Философский факультет (ул. Новосельского, 64, вход со двора, 4-й этаж) приглашает 27 октября, 24 ноября, 8 декабря, 26 января, 23 февраля, 30 марта, 27 апреля, 12 мая в 17:00.

Руководство и представители физического факультета пообщаются с абитуриентами 17 марта в 12:00 (ул. Пастера, 27, большая физическая аудитория).

Химический факультет приглашает к себе 20 октября, 10 ноября, 15 декабря, 12 января, 16 февраля, 16 марта и 14 апреля в 15:00 (ул. Елисаветинская, 14, большая химическая аудитория).