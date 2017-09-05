Ректоры ОНУ имени Мечникова и университета Тарту обсудили перспективы сотрудничества двух вузов

11:07 / 26.09.2017

ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор университета Тарту (Эстония) Волли Калм посетил с визитом Одессу и встретился с ректором ОНУ им. Мечникова Игорем Ковалем для обсуждения перспектив сотрудничества двух вузов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе ОНУ им. Мечникова.

Как отметили в пресс-службе, профессор прикладной геологии Волли Калм прибыл в Одессу в рамках ознакомительного тура по региональным университетам Украины. Встреча ректоров двух классических университетов Европы состоялась 25 сентября в ОНУ им. Мечникова. Обсуждались возможные направления будущего сотрудничества между двумя ведущими университетами Эстонии и Украины.

«Сегодня дан старт нашей межвузовской коммуникации», — отметил И. Коваль.

«Наше сотрудничество мы можем начать с обмена взаимополезной информацией: программы, курсы, стоимость обучения и проживания в общежитиях наших университетов. Интересны для международного научного сообщества и разрабатываемые у нас научные темы в области биотехнологий, физики, химии; гуманитарные темы — проблемы гибридной войны, безопасности балто-черноморского региона», — также заявил ректор ОНУ.

В. Калм, в свою очередь, подчеркнул, что знакомство с программами и историей старейшего на юге Украины вуза — Одесского национального университета им. Мечникова — один из важных элементов программы его визита в Украину.

СПРАВКА: Тартуский университет основан в 1632 году — это один из старейших университетов на территории Восточной и Северной Европы. Сегодня Тартуский университет — единственный классический университет в Эстонии, здесь обучается 17 тыс. студентов. Бюджет университета в нынешнем году составил 142 млн. евро, финансирование осуществляется за счет государства и европейских образовательных программ.