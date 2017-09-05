Ректор Харьковского университета стал почетным профессором ОНУ имени Мечникова

11:15 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров стал почетным профессором ОНУ имени Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе Одесского национального университета.

По информации пресс-службы, ректор одного из ведущих центров украинского высшего образования, ХНУ им. Каразина, глава харьковского Совета ректоров Виль Бакиров стал почетным профессором Одесского университета им. Мечникова.

Церемония состоялась на Ученом совете Одесского университета.

«Классические университеты всегда определяли линию развития высшего образования. Виль Савбанович Бакиров стоял у истоков образования отечественной школы социологии. Возглавляемый им университет имени Каразина — один из мощных центров украинской науки. Одесских и харьковских студентов связывает история 150-летних отношений, и мы рады продолжить историческую традицию», — сказал на церемонии ректор ОНУ Игорь Коваль.

«Наивысшим признанием является признание твоих коллег. Одесский университет — не просто национальное, это мировое достояние. И я горжусь тем, что Ученый совет Одесского университета принял решение о столь высоком звании, которого я удостоен сегодня», — отметил В. Бакиров.

СПРАВКА: Виль Бакиров — доктор социологических наук, академик Национальной академии наук Украины, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, президент Социологической Ассоциации Украины.

С 2006 года В. Бакиров возглавляет харьковский Совет ректоров.

В харьковском национальном университете имени Каразина учится более 15 тысяч студентов.