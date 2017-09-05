ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Ректор Харьковского университета стал почетным профессором ОНУ имени Мечникова
11:15 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров стал почетным профессором ОНУ имени Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе Одесского национального университета.

По информации пресс-службы, ректор одного из ведущих центров украинского высшего образования, ХНУ им. Каразина, глава харьковского Совета ректоров Виль Бакиров стал почетным профессором Одесского университета им. Мечникова.

Церемония состоялась на Ученом совете Одесского университета.

«Классические университеты всегда определяли линию развития высшего образования. Виль Савбанович Бакиров стоял у истоков образования отечественной школы социологии. Возглавляемый им университет имени Каразина — один из мощных центров украинской науки. Одесских и харьковских студентов связывает история 150-летних отношений, и мы рады продолжить историческую традицию», — сказал на церемонии ректор ОНУ Игорь Коваль.

«Наивысшим признанием является признание твоих коллег. Одесский университет — не просто национальное, это мировое достояние. И я горжусь тем, что Ученый совет Одесского университета принял решение о столь высоком звании, которого я удостоен сегодня», — отметил В. Бакиров.

СПРАВКА: Виль Бакиров — доктор социологических наук, академик Национальной академии наук Украины, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, президент Социологической Ассоциации Украины.

С 2006 года В. Бакиров возглавляет харьковский Совет ректоров.

В харьковском национальном университете имени Каразина учится более 15 тысяч студентов.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:39 25.09.2017
Губернатор требует разобраться с незаконно построенными коттеджами на территории национального парка
16:14 25.09.2017
«Худшая ситуация с пожарной безопасностью сложилась в облдетклинбольнице», — комиссия по ТЭБ и ЧС
15:35 25.09.2017
Правоохранители области разоблачили ещё троих взяточников
14:46 25.09.2017
183 малыша родились в Одессе на минувшей неделе
14:43 25.09.2017
«В Одессе ожидается усиление ветра», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.261