Научная конференция «Генофонд коллекций» пройдёт в Одессе к 150-летию Ботанического сада ОНУ

13:25 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 136 ученых, представляющих 30 ботанических садов всей страны, выступят с докладами на конференции в Одессе, приуроченной к 150-летию Ботанического сада Одесского национально университета им. Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе ОНУ им. Мечникова.

По информации пресс-службы, масштабная научная конференция «Генофонд коллекций ботанических садов», посвященная 150-летию Ботанического сада Одесского университета, состоится 19-21 сентября в Одессе.

«Генофонд коллекций ботанических садов — залог устойчивости растительных сообществ в пределах одного биотопа. Этой остро актуальной в условиях климатических изменений теме посвящены более 80 докладов участников конференции.

Ученые — ботаники, дендрологи, селекционеры, представители прикладных направлений — ландшафтного и фитодизайна — представят свои исследования в следующих направлениях: проблемы сохранения и обогащения коллекций ботанических садов; интродукция растений в современном мире; проблемы биоинвазий, защита растений; опыт озеленения; просветительская и социальная роль ботсадов .

Также в рамках конференции в Одессе пройдет Совет Ботанических садов (Совет — орган, координирующий работу всех садов и дендропарков Украины. Рекомендации совета имеют экспертное значение для государственных и международных природоохранных организаций)», — отметили в пресс-службе вуза. Организаторами конференции выступили: Национальная академия наук Украины; ОНУ им. Мечникова; Ботанический сад ОНУ им. Мечникова.

Открытие конференции состоится 19 сентября в 10:00 в Доме ученых (Сабанеев мост, 4).

Кроме того, 30 сентября – 1 октября одесситов и гостей города приглашают на благотворительный фестиваль «Осенний день в саду». Собранные на фестивале средства пойдут на восстановление Большой пальмовой оранжереи (архитектор Бернардацци).

СПРАВКА: Ботанический сад ОНУ им. Мечникова основан в 1867 году, когда были приобретены первые 70 видов растений. В начале ХХ века сотрудники Ботанического сада занимались вопросами акклиматизации и натурализации древесных пород для внедрения их в Причерноморском регионе. В Ботаническом саду велась работа по изучению пищевых, лекарственных, технических и эфиромасличных растений, цитрусовых, фейхоа, фисташки, пилокарпуса, мелиссы, майорана, лимонов и каучуконосов.

По окончании Второй мировой войны сотрудники Ботсада разрабатывали ассортимент растений для озеленения Одессы и области. Впервые на юге Украины именно здесь проводилось изучение 200 сортов персика, после чего культуру стали выращивать в области. В 1948 году университетскому саду была передана территория по адресу: Французский бульвар, 48/50, а в 1963 году получен статус парка-памятника садово-паркового искусства.

Сегодня Ботанический сад ОНУ является базой подготовки студентов-биологов Одессы, Херсона и Николаева. Коллекционный фонд растений включает более трех тысяч видов. Ежегодно сад посещают до 10 тысяч экскурсантов. Растения, выращенные в Ботаническом саду, украшают одесские улицы, скверы и парки.