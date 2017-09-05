Финальная часть украинской премии Global Teacher Prize Ukraine пройдет 16-18 сентября в Одессе

14:00 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16-18 сентября в Одессе пройдет финальная часть украинской премии Global Teacher Prize Ukraine, созданной по образцу Global Teacher Prize, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в Impact Hub Odessa.

По информации Impact Hub, 16-18 сентября в Одессе пройдет финальная часть украинской премии Global Teacher Prize Ukraine, основанной общественным союзом «Освитория». Премия была создана по образцу Global Teacher Prize, учреждённой арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Среди топ-20 финалистов-2017 — учителя из столицы, областных центров и небольших населенных пунктов. Однако, согласно списку, ни один из них не является представителем Одессы или области.

В экспертное жюри Global Teacher Prize Ukraine, которое определит победителя, вошли председатель общественного союза «Освитория», организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин, куратор проекта Global Teacher Prize Ukraine от медиапартнера 1+1, Наталья Мосейчук, заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, вдохновитель и организатор движения EdCamp в Украине Александр Элькин, финалист (ТОП-10) Global Teacher Prize-2017, учитель хореографии из Кении Майк Вамайя, ученик 11-го класса, юный изобретатель Павел Роналдо и выпускник 2017 года, победитель мировой олимпиады по физике Роман Солецкий.

В ходе трёхдневного «командного ассессмент-центра» в Одессе выбраны пятеро финалистов и победитель конкурса, который получит 100 тыс. гривен, год бесплатного повышения квалификации, поездку на Global Education and Skills Forum-2018 в Дубае.