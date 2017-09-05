Всем интернатам Одесской области обещают до конца года подключить вай-фай

13:23 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — До конца 2017 года во всех интернатах и специальных учебных заведениях области должен быть подключён wi-fi доступ в интернет, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр Лончак заявил сегодня, 11 сентября, в ходе аппаратного совещания в Одесской ОГА.

Как рассказал директор департамента, для того, чтобы подключить к вай-фай все 632 учебных заведениях Одесской области, необходимо 4 млн. 600 тыс. грн. (на данный момент подключено только 40% учебных заведений). Ещё свыше 5 млн. грн., по словам чиновника, необходимо на проведения самих технических работ. Однако, он заверил, что все интернаты и специализированные учебно-воспитательные учреждения области будут обеспечены высокоскоростным интернетом уже до конца года.

При этом показатель обеспечения учебниками школьников области на сегодняшний день составляет всего 70%.