|
|
Одесса > Новости > Образование
Всем интернатам Одесской области обещают до конца года подключить вай-фай
13:23 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — До конца 2017 года во всех интернатах и специальных учебных заведениях области должен быть подключён wi-fi доступ в интернет, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр Лончак заявил сегодня, 11 сентября, в ходе аппаратного совещания в Одесской ОГА.
Как рассказал директор департамента, для того, чтобы подключить к вай-фай все 632 учебных заведениях Одесской области, необходимо 4 млн. 600 тыс. грн. (на данный момент подключено только 40% учебных заведений). Ещё свыше 5 млн. грн., по словам чиновника, необходимо на проведения самих технических работ. Однако, он заверил, что все интернаты и специализированные учебно-воспитательные учреждения области будут обеспечены высокоскоростным интернетом уже до конца года.
При этом показатель обеспечения учебниками школьников области на сегодняшний день составляет всего 70%.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
15:28 11.09.2017
15:21 11.09.2017
14:41 11.09.2017
13:39 11.09.2017
12:33 11.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.024
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»