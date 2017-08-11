Два детсада на Пересыпи и Ленпосёлке сегодня начали принимать маленьких одесситов

16:37 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детский сад при УВК №19 на Ленпосёлке и детсад №28 на Пересыпи, где прошли капремонт и реконструкция, сегодня начали принимать маленьких одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в учебно-воспитательном комплексе №19 на Ленпоселке к новому учебному году при школе был создан детский сад на 90 мест. Для этого была проведена реконструкция 2-этажного корпуса, который много лет находился в аварийном состоянии и не эксплуатировался.

При проведении капитального ремонта и благоустройстве использованы энергосберегающие технологии и экологические материалы: деревянные полы с подогревом, солнечные батареи для подогрева воды, энергоэкономное оборудование и освещение, бактерицидные лампы и принудительная вентиляция.

Кроме того, была увеличена квадратура помещений более чем на тысячу метров за счет возведения двух пристроек и строительства третьего этажа.

На первых двух этажах размещены 6 групп детского сада, а на третьем — учебные классы школы, что позволит разгрузить основное здание комплекса.

Также сегодня, 1 сентября, после капитального ремонта открыл свои двери для маленьких одесситов детский сад №28 на Пересыпи.

Садик на 5 групп располагался в здании на улице Черноморского казачества с 1930 года. Зданию требовался ремонт, к тому же на крышу упало дерево, рухнул потолок.

С 2015 года в двухэтажном здании проводился капитальный ремонт с перепланировкой помещений. Была выполнена замена кровли, покрытий полов, дверных и оконных блоков, демонтаж балконов, наружная и внутренняя отделка. Полностью заменены инженерные сети, установлена система солнечных коллекторов для круглогодичного подогрева воды. В новый садик приобретена новая мебель, техника, оборудование, сантехника и игрушки. Также отремонтировано отдельно стоящее одноэтажное здание прачечной. Выполнено благоустройство территории с обустройством пожарного выезда, а со второго этажа здания организованы два пожарных выхода.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на открытии дошкольного заведения отметил, что в настоящее время завершается ремонт еще в трех детских садах.