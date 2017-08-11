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Первый звонок прозвенел сегодня в одесских школах
12:52 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — День знаний отмечают сегодня, 1 сентября, учащиеся и учителя одесских школ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По данным Департамента образования и науки Одесского городского совета, в этом учебном году в школах Одессы будут обучаться более 95 тысяч детей, а воспитанниками детсадов будут около 30 тысяч малышей.
11 тысяч детей сегодня стали первоклассниками.
Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных учреждениях обеспечивают около 6 тыс. педагогических работников. Дошкольные учебные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами на 96%. Вместе с тем, существуют вакансии учителей (284) и педагогов-дошкольников (96).
СПРАВКА: В коммунальной собственности территориальной громады города находятся 275 учреждений. Из них: 127 дошкольных учебных учреждений; 123 — общеобразовательных; 17 — внешкольных; 4 — вечерних (сменных) школ; 3 — межшкольных учебно-производственных комбинатов и детский дом «Жемчужинка».
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Сергей Гриневецкий
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