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Сразу две торжественные церемонии посвящения в мир знаний пройдут 1 сентября в ОНУ имени Мечникова
16:34 / 30.08.2017
ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 1 сентября в ОНУ им. Мечникова пройдут сразу две торжественные церемонии посвящения в мир знаний — для первокурсников университета и учащихся Ришельевского лицея, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе ОНУ им. Мечникова.
Как отметили в пресс-службе, пятьсот лицеистов Ришельевского лицея и более тысячи первокурсников университета встретят начало учебного года праздничной линейкой у главного корпуса ОНУ, на Дворянской, 2.
«Этот юбилейный год — 200-летия основания Ришельевского лицея — мы хотим отметить, в том числе, и первосентябрьской церемонией, отражающей нашу вековую преемственность «лицей — одесский университет», — подчеркнул директор Ришельевского лицея, заслуженный учитель Валерий Колебошин.
«Последовательность церемоний тождественна историческому развитию высшего образования в Одессе. Сперва для лицеистов прозвучит первый звонок на нашей Площади Знаний перед университетом. А в 12 часов более тысячи победителей — тех, кто поступил в ОНУ — примут участие в церемонии посвящения в первокурсники», — отметил ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль.
В пресс-службе добавили, что одной из традиций Церемонии посвящения в первокурсники в одесском национальном университете является обращение «самого» нобелевского лауреата Мечникова к студентам XXI века с балкона главного корпуса ОНУ.
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