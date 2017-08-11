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«ПТУ Одесской области будут готовить ИТ-специалистов и дорожных работников», — губернатор
17:01 / 28.08.2017
ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что в Одесской области на базе профессионально-технических учебных заведений будет введена подготовка специалистов в важных для региона отраслях — ИТ-сфере и строительстве дорог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, сегодня председатель ОГА провёл в пгт. Овидиополь презентацию концепции реформирования и развития образования области «О-12. Двенадцать шагов навстречу современном образовании».
М. Степанов отметил, что Одесская область первой ввела софинансирование профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ) — теперь эти учебные заведения финансируются не только из областного, но и из районного бюджета. Таким образом, районы на своём уровне могут сами решать, каким должен быть набор специальностей в этих заведениях согласно потребности в профессиях на местах.
«Мы настроены оптимизировать работу профессионально-технических учебных заведений как согласно потребностям на местах в районах, так и согласно потребностям целого региона. Так, уже есть договоренность, что профессионально-технические учебные заведения Одесской области пройдут соответствующее лицензирование с целью открыть обучение по тем специальностям, в которых сейчас особо нуждается регион — дорожные работники и IТ-специалисты. Сейчас происходит масштабное строительство дорог в области, и нам очень необходимы свои специалисты в этой области. ИТ-сфера Одесской области также требует много новых кадров, и у нас есть договоренность с IT-компаниями, которые помогут нам в учебе. В том числе, используя методики так называемого дуального образования, когда вместе с получением знаний в ПТУ, ученики будут одновременно работать и получать практические навыки работы», — отметил глава ОГА.
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Сергей Гриневецкий
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