«Одесские школы и школьники готовы к новому учебному году», — Департамент образования

14:04 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В новом учебном году в детсады и школы города пойдут на 4 тыс. детей больше, чем в прошлом году, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала сегодня, 28 августа, на пресс-конференции «О подготовке учреждений образования города Одессы к новому 2017/2018 учебному году».

По данным департамента, в этом году свои двери для одесских учащихся и воспитанников распахнут 275 учебных заведений: 127 детских садов, 123 общеобразовательные школы, 17 внешкольных учреждений, 4 вечерние школы, 3 учебно-производственных комбината и детский дом «Жемчужинка» .

В детсады и школы пойдут 125 тысяч детей. Из этого количества более 95 тыс. детей составляют школьники и более 5 тыс. пойдут в детские сады.

Нынешнее число учащихся и воспитанников на 4 тыс. 111 больше, чем в прошлом году. «Это полноценные 3 большие школы. С одной стороны, для нас это радость. А с другой, — должно быть обязательное наличие мест в дошкольных учреждениях и в школах», — подчеркнула Е. Буйневич.

По словам директора Департамента образования и науки, уже сегодня заполнены все 10 классы — десятиклассников в этом году более 4 тысяч, а это на полтысячи больше, нежели в прошлом году.

По состоянию на середину августа родители 11,5 тыс. первоклассников подали заявления на обучение их детей в школах. Приём в 1-10 классы продолжается и на сегодняшний день.