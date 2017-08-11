|
|
Одесса > Новости > Образование
«Одесские школы и школьники готовы к новому учебному году», — Департамент образования
14:04 / 28.08.2017
ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В новом учебном году в детсады и школы города пойдут на 4 тыс. детей больше, чем в прошлом году, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала сегодня, 28 августа, на пресс-конференции «О подготовке учреждений образования города Одессы к новому 2017/2018 учебному году».
По данным департамента, в этом году свои двери для одесских учащихся и воспитанников распахнут 275 учебных заведений: 127 детских садов, 123 общеобразовательные школы, 17 внешкольных учреждений, 4 вечерние школы, 3 учебно-производственных комбината и детский дом «Жемчужинка» .
В детсады и школы пойдут 125 тысяч детей. Из этого количества более 95 тыс. детей составляют школьники и более 5 тыс. пойдут в детские сады.
Нынешнее число учащихся и воспитанников на 4 тыс. 111 больше, чем в прошлом году. «Это полноценные 3 большие школы. С одной стороны, для нас это радость. А с другой, — должно быть обязательное наличие мест в дошкольных учреждениях и в школах», — подчеркнула Е. Буйневич.
По словам директора Департамента образования и науки, уже сегодня заполнены все 10 классы — десятиклассников в этом году более 4 тысяч, а это на полтысячи больше, нежели в прошлом году.
По состоянию на середину августа родители 11,5 тыс. первоклассников подали заявления на обучение их детей в школах. Приём в 1-10 классы продолжается и на сегодняшний день.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:01 28.08.2017
16:46 28.08.2017
15:15 28.08.2017
14:47 28.08.2017
14:22 28.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.752
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»