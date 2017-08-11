«Одесская область в этом году поднялась с 20 на 17-е место в общеукраинском рейтинге ВНО», — ОГА

10:29 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель председателя Одесской ОГА Сергей Колебошин сообщил, что в 2017 году Одесская область впервые за несколько лет улучшила свои позиции в общенациональном рейтинге прохождения ВНО, поднявшись с 20 места на 17-е, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, зампредседателя облгосадминистрации по гуманитарным вопросам С. Колебошин представил итоги прохождения ВНО выпускниками области, отметив, в частности, что в 2017 году Одесская область впервые за несколько лет улучшила свои позиции в общенациональном рейтинге прохождения ВНО — поднялась на 17-е место, тогда как, начиная с 2014 года, находилась на 20-м месте.

«Есть и отдельные «ну совсем победы». Английский язык. Среди выпускников 2017 года по показателю «180-200» область — номер 1 в Украине (год назад были 16-ми). Химия — плюс 7 позиций. География — плюс 5. Почти по каждому предмету мы хотя бы на одну ступеньку, но поднялись», — отметил вице-губернатор.

По мнению С. Колебошина, рост результатов прохождения ВНО стал возможным «в первую очередь благодаря проекту онлайн-подготовки к ЕГЭ «Будь умным / Be smart», инициированному главой региона Максимом Степановым в апреле 2017 года».