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Юный одессит стал золотым призёром на Международной олимпиаде по физике
13:57 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Выпускник Ришельевского лицея Роман Солецкий стал мировым золотым призёром по физике, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом стало известно сегодня, 24 июля, в ходе расширенного аппаратного совещания в ОГА.

Традиционное еженедельное расширенное аппаратное совещание в Одесской облгосадминистрации губернатор Максим Степанов начал с поздравлений в адрес выпускника Ришельевского лицея этого года Романа Солецкого, который завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по физике. Состязание проходило в Индонезии с 16 по 24 июля.

«Это большой успех, который ещё раз подтверждает, что мы очень образованная нация, — заявил М.Степанов, — Наши дети, выпускники, когда выигрывают такие награды, становятся лучшими в мире. Я уверен, что мы обязаны делать всё, чтобы «давать дорогу» как можно большему количеству таких талантливых детей. У нас для этого всё есть», — отметил глава области.

Губернатор посетовал на то, что был поздно запущен онлайн проект «Быть разумным», в результате чего дети только месяц могли воспользоваться этим компьютерным сервисом. «Но и этого оказалось достаточно, чтобы мы с 20 места, которое занимали в прошлом голу, поднялись на 7 пунктов вверх, к примеру, по таким предметам, как химия и математика», — добавил М. Степанов.

По мнению губернатора, скрупулёзная работа в сфере образования, налаживание и внедрение новых форм обучения будут давать отличные результаты.

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