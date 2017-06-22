ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Публічна дискусія:
Погода




Учёные ОНУ им. И.И. Мечникова представили проект «Возрождение одесского планетария»
10:27 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского Астрономического общества, профессор Михаил Рябов рассказал об этапах реализации проекта Возрождение одесского планетария», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье.

Об этом он сообщил вчера, 13 июля, в ходе пресс-конференции, состоявшейся в помещении ОНУ.

По словам М. Рябова, научное подразделение университета, планетарий, прекратило свою работу 26 лет назад. Но теперь появилась возможность восстановить деятельность Одесского планетария на территории обсерватории, поскольку в принятом списке проектов, объявленных Одесским горсоветом по платформе «Социально активный гражданин в «Общественном бюджете Одессы» проект планетария зарегистрирован под номером 2017-2014.

«Необходимо 590 тыс. грн. для приобретения цифрового оборудования. Есть фирма, которая может помочь с установкой. Кроме того, в числе активных участников-спонсоров наши бывшие выпускники, к примеру, руководитель компании «Интерхим» Анатолий Рейдер. Уже создана конструкция планетария на территории обсерватории, где предусмотрена выставочная галерея, проведение экскурсий и научных семинаров-симпозиумов. А ещё у нас есть телескоп, посмотреть через который сможет каждый желающий», — прокомментировал ход работы учёный.

Сотрудники ОНУ просят одесситов проголосовать за данный проект и возродить в Одессе славные традиции космических исследований.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
16:45 14.07.2017
Проект автомобильного Хаба реализуется на базе одесской таможни
16:25 14.07.2017
Одесская таможня перечислила в госбюджет больше 10 миллиардов за первое полугодие
16:11 14.07.2017
Ургентные больные получат бесплатное лечение в первые три дня
14:30 14.07.2017
23 населенных пункта в Одесской области пострадали от непогоды
13:08 14.07.2017
Двое мужчин приговорены к 7 годам лишения свободы за убийство


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.774