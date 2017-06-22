Учёные ОНУ им. И.И. Мечникова представили проект «Возрождение одесского планетария»

10:27 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского Астрономического общества, профессор Михаил Рябов рассказал об этапах реализации проекта Возрождение одесского планетария», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье.

Об этом он сообщил вчера, 13 июля, в ходе пресс-конференции, состоявшейся в помещении ОНУ.

По словам М. Рябова, научное подразделение университета, планетарий, прекратило свою работу 26 лет назад. Но теперь появилась возможность восстановить деятельность Одесского планетария на территории обсерватории, поскольку в принятом списке проектов, объявленных Одесским горсоветом по платформе «Социально активный гражданин в «Общественном бюджете Одессы» проект планетария зарегистрирован под номером 2017-2014.

«Необходимо 590 тыс. грн. для приобретения цифрового оборудования. Есть фирма, которая может помочь с установкой. Кроме того, в числе активных участников-спонсоров наши бывшие выпускники, к примеру, руководитель компании «Интерхим» Анатолий Рейдер. Уже создана конструкция планетария на территории обсерватории, где предусмотрена выставочная галерея, проведение экскурсий и научных семинаров-симпозиумов. А ещё у нас есть телескоп, посмотреть через который сможет каждый желающий», — прокомментировал ход работы учёный.

Сотрудники ОНУ просят одесситов проголосовать за данный проект и возродить в Одессе славные традиции космических исследований.