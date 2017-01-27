Детсад на 90 мест создаётся в Малиновском районе Одессы

16:02 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Малиновском районе Одессы в ходе реконструкции школы №19 создают новый детский сад на 90 мест, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Управление капитального строительства Одесского городского совета продолжает работы по реконструкции общеобразовательной школы №19, расположенной в Малиновском районе города на ул. Кустанайской, 3.

Проектом предусмотрена реконструкция неэксплуатируемого 2-этажного корпуса школы, который много лет находился в аварийном состоянии, и создание в нем детского сада на 90 мест.

В настоящее время выполнено обустройство кровли с утеплением, оштукатурен и утеплен фасад, в ближайшее время начнется его окрашивание. Также установлена фасадная часть забора, проводятся работы по монтажу ограждения внутренней части двора, между школой и детским садом.

Внутри здания проведена перепланировка согласно проекту, в помещениях смонтированы инженерные сети водопровода, канализации, электричества, установлены окна и двери, стены оштукатуриваются и подготавливаются под отделку.

Кроме того, уже залиты фундаменты 6 детских площадок под установку тентовых навесов.

В департаменте добавили, что реконструируемое здание будущего детского сада было построено в 1954 году, находилось в неудовлетворительном техническом состоянии и не эксплуатировалось с 2009 года.