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Соискатели степени магистра во время дополнительной сессии ВНО также могут пройти оценивание качества знаний
15:56 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В этом году во время дополнительной сессии ВНО, которая состоится с 3 по 12 июля, смогут пройти оценивание качества знаний и соискатели степени магистра одесских вузов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов сообщил сегодня, 20 июня, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

Руководитель ОРЦОКО отметил, что в Одесском регионе 7 вузов имеют право выпускать молодых специалистов со степенью магистра. «Это Морская академия, Юридическая академия, Университет МВД, Международный гуманитарный университет, Водный, Одесский университет им. И.И. Мечникова, Экологический университет. Их выпускники во время проведения дополнительной сессии ВНО также могут пройти независимое оценивание качества знаний на соискание степени магистра», — сообщил он.

«Мы пока не знаем количество таких соискателей, как не знаем досконально число желающих попасть на дополнительную сессию выпускников школ... Предположительно, среди выпускников школ найдётся не более 100 человек, которые в этом году по разным причинам примут участие в дополнительной сессии ВНО», — подчеркнул А. Анисимов.

Директор ОРЦОКО добавил, что окончательные цифры и рейтинги будут подсчитаны и опубликованы только в августе.

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