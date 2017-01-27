«Студенты сегодня играют важную роль в создании новой европейской реальности», — министр иностранных дел Швеции

13:24 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Глава МИД Швеции Маргот Вальстром на встрече в ОНУ им. Мечникова заявила, что именно студенты сегодня «играют одну из важнейших ролей в создании новой европейской реальности», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе ОНУ им. Мечникова.

По информации пресс-службы, Находящиеся с рабочим визитом в Украине главы МИД Швеции Маргот Вальстром, Литвы Линас Линкявичюс и Украины Павел Климкин посетили Одесский национальный университет им. Мечникова и провели встречу со студентами.

В ходе встречи дипломаты обсудили с университетской молодёжью ряд тем, связанных с реформами в Украине, реализующимися в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Я горжусь тем, что посетила Украину, Одессу и ваш университет. Я рада, что сегодня встречаюсь с VIP-персонами — и речь не только о высоких дипломатах и руководстве университета. Речь о вас, студентах. Именно студенты сегодня играют одну из важнейших ролей в создании новой европейской реальности, будущего каждой из стран, в том числе и Украины», — отметила М. Вальстром.

Ректор ОНУ Игорь Коваль, в свою очередь, подчеркнул, что построение европейского будущего, в котором безвизовый режим является шагом в правильном цивилизованном направлении, обязывает, прежде всего, достроить Европу внутри страны. А международные образовательные и научные обмены, в которых активно участвует Одесский университет им. Мечникова — составляющие этой стратегии.

«ОНУ им. Мечникова является одним из лидеров интернационализации образования среди украинских вузов. Наш университет поддерживает двусторонние договоры о сотрудничестве со 165 научно-академическими учреждениями 39 стран мира», — отметил И. Коваль.