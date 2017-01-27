|
русская версия | english version
|
|
Одесса > Новости > Образование
«Основная сессия ВНО проходит в рабочем режиме», — Депобразования ОГА
13:09 / 07.06.2017
ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Основная сессия внешнего независимого оценивания качества знаний, которая продлится до 16 июня, в Одесской области проходит в рабочем режиме, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в Департаменте образования и науки ОГА.
Согласно информации Департамента, основная сессия независимого оценивания качества знаний проходит в рабочем режиме, без каких-либо серьёзных нарушений.
В числе «огрехов» — забытые выпускниками документы и опоздания, что является поводом для недопуска к сдаче. Впрочем, таких случаев отмечается совсем немного.
Учащимися уже сданы украинский язык и литература, иностранные языки, история.
Вчера, 6 июня, проходило тестирование по русскому языку.
Основная сессия ВНО продлится до 16 июня.
После чего до конца месяца пройдёт дополнительная — для тех, кто по уважительным причинам пропустил основную.
Как заверили в Департаменте, по окончании обеих сессий будут сделаны соответствующие выводы о проведении ВНО и даны рекомендации — как будущим выпускникам, так и их родителям.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
13:46 07.06.2017
12:31 07.06.2017
11:37 07.06.2017
11:21 07.06.2017
10:52 07.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»