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«Основная сессия ВНО проходит в рабочем режиме», — Депобразования ОГА
13:09 / 07.06.2017

ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Основная сессия внешнего независимого оценивания качества знаний, которая продлится до 16 июня, в Одесской области проходит в рабочем режиме, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июня, в Департаменте образования и науки ОГА.

Согласно информации Департамента, основная сессия независимого оценивания качества знаний проходит в рабочем режиме, без каких-либо серьёзных нарушений.

В числе «огрехов» — забытые выпускниками документы и опоздания, что является поводом для недопуска к сдаче. Впрочем, таких случаев отмечается совсем немного.

Учащимися уже сданы украинский язык и литература, иностранные языки, история.

Вчера, 6 июня, проходило тестирование по русскому языку.

Основная сессия ВНО продлится до 16 июня.

После чего до конца месяца пройдёт дополнительная — для тех, кто по уважительным причинам пропустил основную.

Как заверили в Департаменте, по окончании обеих сессий будут сделаны соответствующие выводы о проведении ВНО и даны рекомендации — как будущим выпускникам, так и их родителям.

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Артём Филипенко
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