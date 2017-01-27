«Последние звонки» звучат сегодня в одесских школах

11:33 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 мая, в большинстве одесских общеобразовательных школ проходят торжественные линейки по случаю окончания учебного года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации Департамента образования и науки Одесского городского совета, сегодня звучат «последние звонки» для 4 тысяч 11-классников и 7,5 тысяч 9-классников 123 средних общеобразовательных учебных заведений.

Среди выпускников 11 классов в этом году 210 претендентов на золотые медали, 60 — на серебряные.

349 выпускников 9-х классов претендуют на получение свидетельства с отличием.

Всего же в этом учебном году в коммунальных общеобразовательных заведениях города обучались около 92 тысяч детей.