|
русская версия | english version
|
|
Одесса > Новости > Образование
«Последние звонки» звучат сегодня в одесских школах
11:33 / 26.05.2017
ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 мая, в большинстве одесских общеобразовательных школ проходят торжественные линейки по случаю окончания учебного года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По информации Департамента образования и науки Одесского городского совета, сегодня звучат «последние звонки» для 4 тысяч 11-классников и 7,5 тысяч 9-классников 123 средних общеобразовательных учебных заведений.
Среди выпускников 11 классов в этом году 210 претендентов на золотые медали, 60 — на серебряные.
349 выпускников 9-х классов претендуют на получение свидетельства с отличием.
Всего же в этом учебном году в коммунальных общеобразовательных заведениях города обучались около 92 тысяч детей.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:58 26.05.2017
13:42 26.05.2017
12:51 26.05.2017
11:50 26.05.2017
11:24 26.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»