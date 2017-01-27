ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«Последние звонки» звучат сегодня в одесских школах
11:33 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 мая, в большинстве одесских общеобразовательных школ проходят торжественные линейки по случаю окончания учебного года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации Департамента образования и науки Одесского городского совета, сегодня звучат «последние звонки» для 4 тысяч 11-классников и 7,5 тысяч 9-классников 123 средних общеобразовательных учебных заведений.

Среди выпускников 11 классов в этом году 210 претендентов на золотые медали, 60 — на серебряные.

349 выпускников 9-х классов претендуют на получение свидетельства с отличием.

Всего же в этом учебном году в коммунальных общеобразовательных заведениях города обучались около 92 тысяч детей.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:58 26.05.2017
Президент подписал в Одессе Указ о дополнительных мерах по обеспечению права украинцев на безвиз
13:42 26.05.2017
Президент принял участие в открытии Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка
12:51 26.05.2017
Похититель мотоциклов, по совместительству изготовлявший метамфетамин, приговорён к 6 годам тюрьмы
11:50 26.05.2017
Конкурс хореографического искусства «Балетные сезоны в Одессе» пройдёт 29-31 мая
11:24 26.05.2017
В центре Одессы — ажиотаж в связи с открытием Потёмкинской лестницы и приездом Президента


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016