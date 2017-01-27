Музыкально-педагогический факультет ЮНПУ имени Ушинского отпраздновал 50-летие

16:01 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полувековой юбилей отметил музыкально-педагогический факультет одесского педуниверситета, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом рассказала декан музыкально-педагогического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского, доктор педагогических наук, профессор Наталья Белова, которая уже 30 лет возглавляет этот коллектив.

Как отметила Н. Белова, за годы становления факультета из специальности «учитель музыки» выросло сразу два специализированных направления: «учитель музыкального искусства» и «учитель хореографии».

В настоящее время обучают будущих педагогов 22 кандидата наук, 5 профессоров и другие талантливые преподаватели специальных направлений: пение, аранжировка, хореография, эстрадное исполнительство, игра на различных инструментах, дирижерское мастерство.

«Сегодня время диктует условия — мы готовим универсальных специалистов на основе базовых профессий. Сегодня невозможно, получив диплом, не продолжать совершенствоваться, учиться, идти вперёд в познании творчества и постоянно иметь хорошо оплачиваемую работу. Так уже не получится... Поэтому мы помогаем нашим воспитанникам максимально раскрывать свои способности и постоянно создавать собственные творчески проекты», — подчеркнула профессор.

В этом году звание «учитель года» получил выпускник муз-педа Максим Трубников, а почётное звание «Музыкальный руководитель года» — выпускница факультета-юбиляра – Леся Терлецкая-Карабоджак.

Только в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного работают 7 выпускников музыкально-педагогического факультета, многие поют в хорах Оперного театра и церковных.

Поздравления родному факультету с 50-летием прислали его выпускники, создавшие собственные хореографические школы в Австралии, США, Южной Корее, Китае, Италии и в других странах.