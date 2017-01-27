Явка на ВНО по украинскому языку и литературе в Одесской области составила 95%

16:10 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из 14 тыс.744 зарегистрировавшихся на тестирование по украинскому языку и литературе в Одесской области на сдачу ВНО вчера, 23 мая, пришли 13 тыс. 911 человек, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов сообщил сегодня, 24 мая, в интервью агентству.

Как рассказал директор ОРЦОКО, из 14 тыс. 744 зарегистрировавшихся на тестирование по украинскому языку и литературе в 59 пунктов прохождения ВНО по области (из них 26 — в Одессе) явились 13 тыс. 911 человек. Таким образом явка в Одесском регионе составила порядка 95%.

Тестируемых обслуживал 2 тыс. 424 преподавателя, а контролировал их работу 51 общественный наблюдатель.

По словам А. Анисимова, первый день основной сессии ВНО прошёл нормально, без апелляций. Работа пунктов была организована на должном уровне.

«Практически все руководители администраций подошли ответственно к учебному процессу. Были выделены автобусы для подвозки детей к пунктам сдачи. Количество нарушений незначительно: так, у пятерых были найдены мобильные телефоны и наушники. Нарушителей удалили. Ещё трое опоздали. А ещё у троих не оказалось документов. Наличие ксерокопии паспорта не позволяет допустить абитуриента к ВНО. Мы предупреждали об этом заранее», — отметил А. Анисимов.

Следующие тесты ВНО выпускники будут сдавать 25 мая — те, кто выбрал тестирование по французскому, немецкому и испанскому языкам.