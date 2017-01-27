Министр образования обещает открыть на Одесчине центры для подготовки к ВНО детей из Донбасса и Крыма

14:43 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что дети с неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма будут иметь доступ к украинскому высшему образованию, для чего в одесском регионе планируется открыть центры подготовки старшеклассников-переселенцев к ВНО, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом министр образования заявила сегодня, 18 мая, на брифинге в Одесской ОГА.

Л. Гриневич подчеркнула, что выпускники школ с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и оккупированного Крыма в обязательном порядке будут иметь доступ к вузам страны. С этой целью уже действуют образовательные центры «Донбасс-Украина», «Крым-Украина», где ведётся подготовка старшеклассников к сдаче ВНО.

По словам руководителя Министерства, подобные центры могут быть открыты и в Одесском регионе.

«Открытие таких центров очень важно, именно здесь они имеют возможность получить качественное высшее образование и стать полноценными гражданами страны. А затем реинтегрировать эти регионы в Украину», — подчеркнула Л. Гриневич.