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Министр образования обещает открыть на Одесчине центры для подготовки к ВНО детей из Донбасса и Крыма
14:43 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что дети с неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма будут иметь доступ к украинскому высшему образованию, для чего в одесском регионе планируется открыть центры подготовки старшеклассников-переселенцев к ВНО, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом министр образования заявила сегодня, 18 мая, на брифинге в Одесской ОГА.
Л. Гриневич подчеркнула, что выпускники школ с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и оккупированного Крыма в обязательном порядке будут иметь доступ к вузам страны. С этой целью уже действуют образовательные центры «Донбасс-Украина», «Крым-Украина», где ведётся подготовка старшеклассников к сдаче ВНО.
По словам руководителя Министерства, подобные центры могут быть открыты и в Одесском регионе.
«Открытие таких центров очень важно, именно здесь они имеют возможность получить качественное высшее образование и стать полноценными гражданами страны. А затем реинтегрировать эти регионы в Украину», — подчеркнула Л. Гриневич.
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