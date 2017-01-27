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Министр образования считает подготовку старшеклассников к ВНО неадекватной
13:26 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр образования Украины Лилия Гриневич сегодня, 18 мая, на брифинге в Одессе раскритиковала уровень подготовки абитуриентов к ВНО в целом по стране и заявила, что «наша старшая школа неадекватно готовит к ВНО», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Во время брифинга возле здания ОГА (после поступившего сообщения о минировании самого админздания) министра заявила, что цель её визита в Одесский регион — встречи с руководителями учебных заведений всех уровней аккредитации для подведения итогов прошедшего учебного года. Обсуждаться на этих встречах будет и подготовка к проведению внешнего независимого оценивания качества знаний выпускников школ.

«Я должна сегодня обязательно попасть в Ришельевский лицей, отмечающий 200 лет со дня основания. А также в Южноукраинский педагогический университет им. Ушинского, где также юбилей. Затем у меня ряд встреч в ОНУ им. И. И. Мечникова», — рассказала о программе визита Л. Гриневич.

Министр выразила поддержку запущенной по инициативе губернатора онлайн-программе подготовки школьников к ВНО. Но при этом Л. Гриневич раскритиковала уровень подготовки абитуриентов к ВНО в целом по стране.

«Это проблема всей Украины — наша старшая школа неадекватно готовит к ВНО», — подчеркнула министр.

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Артём Филипенко
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