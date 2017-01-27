|
русская версия | english version
|
|
Одесса > Новости > Образование
Министр образования считает подготовку старшеклассников к ВНО неадекватной
13:26 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр образования Украины Лилия Гриневич сегодня, 18 мая, на брифинге в Одессе раскритиковала уровень подготовки абитуриентов к ВНО в целом по стране и заявила, что «наша старшая школа неадекватно готовит к ВНО», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Во время брифинга возле здания ОГА (после поступившего сообщения о минировании самого админздания) министра заявила, что цель её визита в Одесский регион — встречи с руководителями учебных заведений всех уровней аккредитации для подведения итогов прошедшего учебного года. Обсуждаться на этих встречах будет и подготовка к проведению внешнего независимого оценивания качества знаний выпускников школ.
«Я должна сегодня обязательно попасть в Ришельевский лицей, отмечающий 200 лет со дня основания. А также в Южноукраинский педагогический университет им. Ушинского, где также юбилей. Затем у меня ряд встреч в ОНУ им. И. И. Мечникова», — рассказала о программе визита Л. Гриневич.
Министр выразила поддержку запущенной по инициативе губернатора онлайн-программе подготовки школьников к ВНО. Но при этом Л. Гриневич раскритиковала уровень подготовки абитуриентов к ВНО в целом по стране.
«Это проблема всей Украины — наша старшая школа неадекватно готовит к ВНО», — подчеркнула министр.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:06 18.05.2017
Всеукраинская научно-практическая конференция «ЕС: прошлое — настоящее – будущее» пройдёт завтра в Одессе
15:24 18.05.2017
14:43 18.05.2017
Министр образования обещает открыть на Одесчине центры для подготовки к ВНО детей из Донбасса и Крыма
14:14 18.05.2017
12:28 18.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.697
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»