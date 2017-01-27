|
русская версия | english version
|
|
Одесса > Новости > Образование
Нарушения при сдаче ВНО могут привести к отстранению абитуриента от тестирования по предмету в этом году
14:43 / 17.05.2017
ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов заявил, что за некоторые нарушения при сдаче ВНО абитуриента могут отстранить от тестирования по данному предмету в этом году, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор ОРКОЦО рассказал сегодня, 17 мая, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».
А. Анисимов, в частности, отметил, что при сдаче ВНО все участники обязаны находиться за столами, номера которых совпадают с номерами выданных тетрадей с заданиями.
«В противном случае это сильно затруднит идентификацию самих учащихся и выполненные ими задания, что может привести к аннулированию самой сдачи тестов по данному предмету. В результате, в текущем году уже ни на основной, ни на дополнительной сессии нельзя будет сдать этот предмет. Нужно хорошенько подумать, стоит ли себя подвергать такому риску», — отметил он.
Директор центра оценивания также добавил, что найденные в технических перерывах даже выключенные мобильные телефоны послужат поводом удаления абитуриента из зала. Доступ к сдаче данного предмета в текущем году ему будет перекрыт.
При себе можно будет иметь только бутылку воды и запасные ручки.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:06 17.05.2017
15:11 17.05.2017
15:05 17.05.2017
14:33 17.05.2017
14:01 17.05.2017
2300 педагогических сотрудников и 250 экзаменаторов будут участвовать в проведении ВНО-2017 в области
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»