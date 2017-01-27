2300 педагогических сотрудников и 250 экзаменаторов будут участвовать в проведении ВНО-2017 в области

14:01 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2 тысячи 300 педагогических сотрудников и 250 экзаменаторов проведут в 2017 году в Одесской области основную и дополнительную сессии по оцениванию качества знаний, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов рассказал сегодня, 17 мая, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

По его словам, в этом году основную и дополнительную сессии по оцениванию качества знаний в Одесской области проведут 2 тысячи 300 педагогических сотрудников и 250 экзаменаторов.

Безопасность выпускников школ и других учебных заведений, сдающих тесты, будут обеспечивать сотрудники пожарной охраны, правоохранительных органов и скорой помощи.

«Охраняться будут материалы ВНО, а также правопорядок в пунктах проведения тестирования», — подчеркнул А. Анисимов.

Он также отметил, что в случае возникновения «внештатных ситуаций» во время сдачи тестов, к примеру, разгоревшегося скандала, можно будет сразу подать апелляцию на пересдачу тестов.

«Но сделать это нужно сразу же. Через несколько часов уже будет поздно. Приниматься будет только обращение на имя директора ОРЦОКО о том, что такой случай имел место», — пояснил А. Анисимов.

По его словам за 9 лет существования практики сдачи ВНО в Одесском регионе было подано 130 апелляций, касающихся, в основном, содержания тестов и оценок.