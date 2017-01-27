«ОРЦОКО готов к проведению ВНО-2017», — директор регионального центра

13:21 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский региональный центр оценивания качества образования готов к проведению внешнего независимого оценивания-2017, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор ОРЦОКО, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов рассказал сегодня, 17 мая, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

А. Анисимов напомнил, что основная сессия ВНО-2017 пройдёт с 23 мая по 16 июня. Общее количество зарегистрировавшихся на тестирование в Одесской области составило 14 тыс. 744 (в 2016 году было 15 тыс. 878).

Наиболее популярными среди предметов стали украинский язык и литература, история Украины (68%), математика (60%), английский язык (46%), биология (30%).

По словам директора регионального центра, с целью организации качественного процесса сдачи тестов в регионе определены 82 учебных заведения, которые будут работать как пункты тестирования. Их месторасположение: г. Одесса, Измаил, Болград, Килия, Рени, Сарата, Арциз, Белгород-Днестровский, Черноморск, Раздельная, Подольск, Беляевка, Балта, Березовка, Южный, Любашёвка, Татарбунары, Тарутино, Овидиополь, Ширяево.

А. Анисимов добавил, что в целом по Украине для сдачи ВНО зарегистрировалось 240 тыс. 881 человек. Из них 20% — это выпускники прошлых лет, учащиеся ПТУ и другие.