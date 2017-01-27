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«Инициатором создания первого лицея в Одессе был дюк Ришелье, а университета — Николай Пирогов», — проректор ОНУ
15:07 / 16.05.2017
ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проректор Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Вадим Хмарный отметил, что инициатором создания Ришельевского лицея в Одессе выступил один из основателей города — герцог де Ришелье, а преобразования учебного заведения в университет — учёный Николай Пирогов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом проректор рассказал на пресс-конференции «Исторические даты высшего образования в Одессе».
Как отметил В. Хмарный, 200 лет назад был основан Ришельевский лицей, который через 48 лет деятельности был преобразован в Императорский Новороссийский университет — первый вуз в странах бассейна Чёрного моря. Лицей — первое учебное заведение на юге Украины — был назван Ришельевским, поскольку инициатором его создания стал один из основателей Одессы — герцог (дюк) Арман де Ришелье. Учебное заведение открылось уже после отъезда герцога на его родину, но, даже занимая во Франции пост премьер-министра, он «продолжал опекать своё детище».
В частности, Ришелье передал тогдашнему руководству лицея 21 тыс. франков. На эти средства было закуплено большое количество книг в Париже — на французском, древнегреческом, латыни.
Инициатором же создания университета стал выдающийся учёный Николай Пирогов, который первым подметил, что статус лицея в середине XIX века вырос настолько, что он перестал быть средним учебным заведением, но при этом формально не был высшим. После Крымской войны Н. Пирогов занялся и преподавательской деятельностью.
Директор Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова Марина Подрезова, в свою очередь, отметила, что «библиотечный фонд лицея завершился регистрационной книгой под номером 11298, а первой книгой университетской библиотеки стал опус под номером 11299», что говорит о преемственности «лицей — вуз».
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