Одесский национальный университет имени Мечникова отмечает 152-летие

13:55 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский национальный университет, первое высшее учебное заведение на юге Украины, в 2017 году отмечает 152-летие, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом ректор ОНУ им. И. И. Мечникова Игорь Коваль рассказал на пресс-конференции «Исторические даты высшего образования в Одессе» вчера, 15 мая.

Как отметил И. Коваль, ОНУ имени Мечникова был создан в 1865 году и «вышел из колыбели» Ришельевского лицея, который в этом году отмечает свой 200-летний юбилей. Таким образом, историческая хронология появления высшего образования в Одессе такова: Ришельевский лицей — Новороссийский (Одесский) университет, преобразованный затем в Государственный и, наконец, получивший статус Национального.

«В момент открытия вуза в Одессе — в мае 1865 года, в нём обучалось 125 студентов, чьими преподавателями было не более 30 профессоров. Из предметов были правоведение, биология, история, физика и математика. Позже появился медицинский факультет.

Сегодня в нашем вузе обучается более 12 тыс. студентов и работает 1 тысяча 200 преподавателей. Нам удалось, несмотря ни на что, сохранить передовые образовательные и научные школы, которые мы продолжаем развивать. Мы готовим специалистов по 60 специальностям, обучение которых проходит по 45 программам. В вузе работает 90 кафедр и ведётся обширная научная деятельность», — отметил И. Коваль.

Ректор также заявил, что нынешние попытки «приспособить к истории вуза некие «новые», но ничем не подкреплённые документально «сведения» о, якобы, имеющихся «ровесниках» Ришельевского лицея — не что иное, как «исторический валюнтаризм» и «желание приписать себе чужую славу».