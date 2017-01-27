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Одесса > Новости > Образование
«Как ни парадоксально, но библиотека ОНУ старше самого университета», — ректор вуза
14:28 / 16.05.2017
ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова широко отмечает двухсотлетие своей альма-матер — Ришельевского лицея, а также научной библиотеки, которая оказалась старше самого университета, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль рассказал на пресс-конференции «Исторические даты высшего образования в Одессе».
Так, помимо двухсотлетия самого Ришельевского лицея, первого и старейшего на юге Украины учебного заведения, на базе которого был создан в 1865 году ОНУ им. И. И. Мечникова, два века деятельности отмечает и университетская научная библиотека.
«Как это ни парадоксально, но библиотека старше университета, поскольку корнями своими уходит ещё в Ришельевский лицей. В нашем университете много ещё структурных подразделений, которых нет ни в одном другом вузе города и даже страны», — заявил И. Коваль.
Говоря о научной деятельности вуза, его руководитель отметил, в первую очередь, работу учёных для военно-промышленного комплекса.
«Наши учёные-физики создали целый ряд приборов, которые используются в КБ «Южное» для создания соответствующих систем противоракетной воздушной обороны», рассказал И. Коваль.
«Мы также тесно сотрудничаем с NASA, участвуем в программе по отслеживанию «космического мусора». Сейчас его миллионы тонн и отслеживать его крайне важно…», — добавил ректор.
И. Коваль также отметил достижения научных работников ОНУ в нанотехнологиях и сотрудничество с биологическими центрами.
«Мы единственные среди черноморских стран обладаем Станцией мониторинга экологии Чёрного моря на острове Змеиный. У нас работает Астрономическая обсерватория, а также Ботанический сад, которому в этом году исполняется 150 лет», — сообщил он.
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