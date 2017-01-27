Международный конгресс по проблемам педагогического образования пройдёт 19 мая в ЮНПУ имени Ушинского

12:30 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — III Международный конгресс «Глобальные вызовы педагогического образования в университетском пространстве» начнет работу 19 мая в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 мая, в пресс-службе вуза.

По информации пресс-службы, 19 мая в 10:00 в главном корпусе ЮНПУ (ул. Старопортофранковская, 26, актовый зал) начнет работу III Международный конгресс «Глобальные вызовы педагогического образования в университетском пространстве».

Организаторами конгресса выступают Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, Ассоциация университетов Украины, Одесская областная государственная администрация, Одесский городской совет, Одесский областной институт усовершенствования учителей, Образовательно-культурный центр «Институт Конфуция» и др.

В форуме предусмотрено участие более 800 ведущих специалистов из Украины, Беларуси, Молдовы, Израиля, Польши, США, Турции, Китая, Кореи, Литвы, Германии, Японии, Чехии и др.

На пленарном заседании Конгресса будут рассмотрены концептуальные подходы к подготовке педагогов, системные модели подготовки учителей в профильных университетах, а также перспективы модернизации системы повышения квалификации педагогов.

В рамках работы Конгресса состоится заседание Платформы ректоров педагогических университетов «Стратегические диалоги о глобальных вызовах системы подготовки учителя будущего», а также серия симпозиумов и конференций. Темами обсуждений станут: роль информационных технологий в системе подготовки педагогов; инновации в системе профильной подготовки педагогов; проблемы оценки профессиональной деятельности педагогов (сертификация, аттестация); специфические подходы к формированию основных компетенций в процессе профильной подготовки; проблемы академической честности в системе педагогического образования; теоретические и практические аспекты психологической и педагогической подготовки будущих учителей; подготовка педагогов к социально-воспитательной деятельности в условиях поликультурности и др.

В рамках работы Конгресса также предусмотрено проведение Фестиваля педагогических инноваций. Авторы лучших презентаций получат диплом педагога-новатора.

Кроме того, 19 мая в 16:00 в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного состоятся торжества по случаю 200-летия педагогического университета имени К. Д. Ушинского.

На торжественные мероприятия с участием академического сообщества университета приглашены представители Министерства образования и науки Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, Одесской областной государственной администрации, Одесского областного совета, Одесского городского совета, руководители учебных заведений и др.