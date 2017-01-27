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«Ришельевский лицей и ОНУ сохраняют свои славные традиции и взаимодействуют друг с другом», — ректор ОНУ
11:17 / 13.05.2017
ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Игорь Коваль сообщил, что Ришельевский лицей и ОНУ сохраняют свои славные традиции и взаимодействуют друг с другом — так, многие выпускники лицея поступают в университет Мечникова, а затем некоторые возвращаются в лицей уже преподавателями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом ректор университета рассказал вчера, 12 мая, в ходе торжественного собрания по случаю 200-летия Ришельевского лицея.
«И Ришельевский лицей, и наш университет имеют очень славные традиции, которые помогают в эти сложные времена создавать и удерживать научные школы. Мы взаимодействуем друг с другом. В каких-то вопросах лицей ушёл вперёд, в каких-то — мы. И такое сотрудничество позволяет нам не только держаться на плаву, но и с оптимизмом смотреть в будущее… Многие выпускники лицея поступают к нам по естественным наукам, физике, математике, биологии. Затем некоторые возвращаются в лицей уже преподавать. Несколько десятков университетских преподавателей читают факультативные лекции лицеистам», — сообщил И. Коваль.
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