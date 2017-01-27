«Программа обучения в Ришельевском лицее создана коллективом, который получает престижные награды», — директор лицея

10:58 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Ришельевского лицея Валерий Колебошин сообщил, что программа обучения в лицее создана коллективом, который получает престижные награды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом руководитель учебного заведения рассказал вчера, 12 мая, в ходе торжественного собрания по случаю 200-летия Ришельевского лицея.

В. Колебошин отметил, что «с детьми работать — одно удовольствие, а с родителями очень тяжело. Они в фейсбуке где-то что-то прочитали, каким должно быть образование, но, не вникнув в суть, какая должна быть реформа, приходят и диктуют, что мы должны делать и как. Программа же создана тем коллективом, который получает престижные награды».

Директор также рассказал, что на сегодня в лицее обучается 510 детей — с 7 по 11 классы. Попасть на обучение можно только на конкурсной основе, после сдачи экзаменов.

«Материально-техническая база очень крепкая, так как мы постоянно выигрываем, в том числе и международные гранты. Есть у нас и меценаты, и собственный клуб выпускников, члены которого, где бы ни были, поддерживают свой родной лицей», — добавил он.