Предшественник ОНУ — Ришельевский лицей отметил своё двухсотлетие

10:20 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Старейшее учебное заведение Одессы, предшественник Одесского университета имени Мечникова — Ришельевский лицей отметил своё двухсотлетие, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Торжественная церемония, посвящённая этой круглой дате, состоялась 12 мая в главном корпусе ОНУ. На празднование юбилея прибыли глава Одесской ОГА Максим Степанов, председатель облсовета Анатолий Урбанский, ректор Одесского университета Игорь Коваль.

Губернатор подарил лицею-юбиляру два плазменных телевизора, которые позволят более качественно вести запись уроков и их трансляцию для распространения нового учебного материала, повысить его доступность.

Вручая презент, губернатор подчеркнул насколько важно качественное образование детей и пожелал коллективу работать над повышением его уровня.

А. Урбанский, в свою очередь, выразил благодарность педагогам за верность традициям воспитывать учеников в гармонии и абсолютной творческой атмосфере и высокое качество образования, которое получают ученики лицея.

За многолетний добросовестный труд, самоотверженность в работе с одаренной молодежью, высокий профессионализм и по случаю 200-летия основания Ришельевского лицея ряд педагогов был отмечен Почетной грамотой Одесского облсовета.

СПРАВКА: Ришельевский лицей в Одессе был создан в 1817 году и сразу стал вторым на тот момент престижным средним учебным заведением в Российской империи — после Царскосельского лицея. Назван в честь одесского градоначальника и губернатора Новороссии А. Э. де Ришелье, инициативе которого обязан своим существованием. В 1865 году преобразован в Императорский Новороссийский университет (ныне — Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова). В начале XIX века на всю страну были считанные единицы университетов — в Москве (с 1755 г.), Харькове (с 1803 г.), Казани (с 1804 г.), Вильно (с 1803 г.) и Дерпте (с 1802 г., до этого с XVII в.).

В 1989 году по совместному решению Одесского облсовета и Одесского университета Ришельевский лицей был возрождён для воспитания наиболее одаренных учеников области в сфере природных и математических дисциплин. Сейчас это одно из наиболее известных в Украине и за ее пределами средних учебных заведений естественнонаучного профиля.