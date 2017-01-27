ОНУ имени Мечникова и Ришельевский лицей отмечают 200-летие

17:53 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В мае Ришельевский лицей и Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова отмечают 200-летие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе ОНУ им. Мечникова.

Как отметили в пресс-службе, в этом месяце отмечается 200-летие основания легендарного учебного заведения — лицея, созданного попечением первого градоначальника Одессы герцога Ришелье, и в дальнейшем преобразованного в университет. Университет стал крупнейшим центром развития науки, образования и культуры в Одессе и на всём юге Украины.

Помня и чтя свои истоки, лицей и университет отмечают грандиозную дату масштабной программой.

Завтра, 12 мая, в 14:00 в конференц-зале ОНУ состоится торжественное заседание учёного совета университета и Ришельевского лицея.

В заседании примут участие: председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль, директор Ришельевского лицея Валерий Колебошин.

В программе: презентация издания, основанного на уникальных архивных документах «200 лет Ришельевского лицея» (автор проекта — доцент кафедры истории Украины ОНУ Е. Синявская); презентация современной летописи Ришельевского лицея (директор лицея В. Колебошин); приветственные доклады и награждения.

В дальнейшей программе празднования 200-летнего юбилея: 16 мая в 13:00 в Научной библиотеке ОНУ им. Мечникова — презентация подарочного издания « Одесский Ришельевский лицей в воспоминаниях современников»; открытие выставки «Лицей в документах и материалах»; 17 мая — круглый стол «Деятельность лицея».