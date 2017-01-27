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Одесса > Новости > Образование
Департамент образования представил Городскую целевую программу развития образования на 3 года
11:49 / 27.04.2017
ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич представила Городскую целевую программу развития образования г. Одессы на 2017-2019 годы, которую предлагается вынести на утверждение на одной из ближайших сессий горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Программа была презентована сегодня, 27 апреля, на заседании исполкома Одесского горсовета.
Как отметила директор Департамента, общая сумма финансирования программы за 3 года должна составить 385,5 млн. грн., при этом в программе не дублируются заложенные в программах Управления капитального строительства средства на строительство и ремонт учебных заведений.
В программу, по словам Е. Буйневич, включены пункты, которые касаются передачи школам земельных участков, на которых они расположены; внедрения энергосберегающих технологий; обеспечение пожарной безопасности в учебных заведениях; создания специализированных школьных лабораторий по ряду предметов; внедрение медицинского страхования; обеспечение качественного и защищённого доступа к сети интернет; пополнение библиотечного фонда; развитие творческого потенциала детей и педагогов; увеличение муниципальных доплат молодым специалистам; развитие молодёжного движения.
Директор департамента особо отметила, что ежегодно количество детей в Одессе возрастает на 1-2 полноценные школы, при этом в прошлом году было набрано только 100 молодых педагогов. В учебных заведениях ощущается недостаток кадров.
Отвечая на поднятый одним из депутатов вопрос о ситуации с дошкольным образованием и наличием мест в детских садах Одессы, Е. Буйневич сообщила, что на сегодня очередь в детсады составляет около 10 тысяч детей. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, добавил, что за последние 3 года в Одессе были открыты 11 детских садов и «это хорошо, что демографическая ситуация в городе так развивается».
Городской голова также попросил держать на особом контроле ситуацию при наборе детей в первые классы, не допуская никаких «вступительных сборов».
Исполком поддержал вынесение данной программы на рассмотрение сессии горсовета.
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