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«Для детей с особыми потребностями будут созданы специальные условия сдачи ВНО», — депобразования ОГА
14:25 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для детей с особыми потребностями будут созданы специальные условия прохождения внешнего независимого оценивания, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Департамента образования и науки ОГА Юрий Семенюк рассказал сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании.
По данным чиновника, на сегодняшний день в Одесской области зарегистрированы 30 детей с особыми потребностями, которым необходимо создать специальные условия для сдачи тестов по независимому оцениванию качества знаний. Для таких детей будут привлечены педагоги-дефектологи и сурдопереводчики.
Кроме того, с 3 по 19 мая пройдёт дополнительная регистрация для таких учащихся на прохождение тестов. Сдать сессию они смогут с 3 по 14 июля.
На дополнительную сессию смогут также зарегистрироваться люди, принимавшие участие в АТО или проживающие на неподконтрольных территориях, которые не смогли зарегистрироваться по месту проживания.
«Для последних сессия пройдёт с 13 мая по 16 июля, а сдать тесты они смогут не более, чем по 4 предметам: украинский язык, история, математика и один предмет на выбор», — сообщил Ю. Семенюк.
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