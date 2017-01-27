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7,8 тысячи человек прошли в этом году пробное тестирование качества знаний
13:08 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 7 тыс. 786 человек в этом году попробовали свои силы в прохождении пробных тестов ВНО, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента образования и науки ОГА Юрий Семенюк сообщил сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании.

Директор Департамента напомнил, что регистрация на прохождение независимого оценивания качества знаний в 2017 году длилась с 6 февраля по 17 марта. Всего, по его данным, в этом году для прохождения основной сессии ВНО зарегистрировалось 14 тыс. 744 человек.

Подача заявлений и формирование документов велось по двум направлениям: для выпускников школ текущего года и для выпускников прошлых лет, а также ПТУ.

«Для них в этом году созданы пункты прохождения тестов в Одессе в Международном гуманитарном университете и в Измаиле в школе №9», — отметил чиновник.

Участниками пробного тестирования в этом году стали 7 тыс. 786 человек.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 1 апреля проводилось пробное тестирование по украинскому языку и литературе. 8 апреля — по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по английскому, испанскому, немецкому, русскому и французскому языкам.

При этом специалисты центра оценивания качества образования отмечают, что у будущих абитуриентов, сдававших пробное тестирование, обычно выше результаты на основной сессии ВНО, чем у ребят, его не проходивших.

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Артём Филипенко
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