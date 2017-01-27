«Минобразования отбирает у одесских вузов госзаказ из-за низких результатов ВНО», — глава Совета ректоров

14:00 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Совета ректоров вузов области одесские школьники по итогам ВНО последних пяти лет стали неконкурентоспособными в плане поступления на бюджетные места в вузах, из-за чего эти места уходят в другие области, где тестирования значительно выше, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава Совета ректоров вузов области, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко сообщил на встрече руководителей одесских вузов с председателем ОГА Максимом Степановым.

Как рассказал С. Степаненко, Министерство образования и науки Украины «постоянно напоминает, что предоставление квот на госзаказ напрямую зависит от уровня вуза, проведения профориентационной работы и желания выпускников обучаться в том или ином учебном заведении. На бумаге всё красиво, а в реальности замалчивается тот факт, что на региональном уровне количество бюджетных мест зависит от результата сдачи выпускниками школ ВНО. Например, в 2016 году 80% поступивших в вузы региона — местные жители, а в других вузах страны этот показатель ещё выше, поскольку дети хотят учиться там, где родились. Кроме того, одесские вузы в стране на 3 месте по привлечению студентов из других регионов Украины, после Киева и Харькова».

По его словам, проведенный Советом ректоров анализ результатов ВНО одесских школ на протяжении 2012-2016 г.г. показал, что одесситы стали неконкурентоспособными в плане поступления на бюджетные места в вузах. В результате эти места уходят в другие области, где результаты независимого оценивания значительно выше. В основном, это Киев и Западная Украина.

«В среднем, выпускники одесских школ показывают результаты на 7-10% ниже, чем их сверстники в других областях», — отметил ректор.