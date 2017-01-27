Выпуск студентов в одесских вузах значительно сократился

13:46 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За последние три года выпуск студентов в одесских вузах сократился на 11 тыс. 200 человек, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил глава Совета ректоров вузов области, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко на встрече руководителей одесских вузов с председателем ОГА Максимом Степановым.

По данным главы совета ректоров, в Одесском регионе выпуск студентов вузов III-IV уровня аккредитации за последние 3 года снизился на 11 тыс. 200 человек, что приравнивается, по сути, к ликвидации в области одного высшего учебного заведения за указанный период.

При этом выпуск специалистов и магистров снизился на 6 тыс. человек или на 20%.

«На наш взгляд, первоисточником этого явления стало уменьшение госзаказа. В Одесском регионе госзаказ сократился на 40%, что составило в общем потоке сокращений госзаказа по стране 20%. Это и экономический кризис, и введение с 2015 года новой системы распределения госзаказа, при котором одесские вузы стали неконкурентоспособными, поскольку выпускники одесских школ стали демонстрировать низкий результат независимого оценивания качества знаний», — отметил С. Степаненко.