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Школа на улице Маршала Говорова может быть сдана к 1 сентября
12:24 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета Борис Панов заявил, что строящаяся школа на улице Маршала Говорова может быть сдана уже к началу этого учебного года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом Б. Панов сообщил сегодня, 13 февраля, на аппаратном совещании в горсовете при обсуждении ситуации с количеством учебных заведении в городе при росте рождаемости.

Отвечая на вопрос мэра Г. Труханова о стадии готовности школы на ул. Марш. Говорова, руководитель ведомства отметил: «На сегодня завезено 100% стеклопакетов, как только наступят благоприятные погодные условия, начнётся монтаж остекления, параллельно ведётся монтаж вентилируемого фасада, также потребовалась замена перекрытий чердака. Работы идут в соответствии с графиком».

На вопрос городского головы «В какие сроки — при условии стабильного финансирования работ — объект может быть сдан?» начальник Управления ответил: «С подрядчиком согласован график сдачи объекта в декабре 2017 года, но было проведено совещание с подрядчиком, и, понимая, что в данном микрорайоне есть острая необходимость, согласовали предварительно — корректируем количество рабочих, графики проведения работ при благоприятных условиях и стабильном финансировании — подрядчик говорит, что постарается к 1 сентября».

«Это существенный сдвиг по срокам. Мы, конечно, хотели бы пораньше получить этот объект, но спешка не должна повлиять на качество. Держите на контроле объект», — добавил Г. Труханов.

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Артём Филипенко
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