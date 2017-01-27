Департамент образования запретил любые «вступительные взносы» при приёме ребёнка в школу

10:46 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Департамент образования и науки Одесского горсовета в этом году отдельным приказом запретил любые сборы денег с родителей при приёме ребёнка в школу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента Елена Буйневич сообщила сегодня, 13 февраля, в ходе аппаратного совещания в горсовете.

В ходе отчета о деятельности департамента в 2016 году, Е. Буйневич отметила, что родители школьников активно принимают участие в школьных благотворительных фондах, тем не менее остаётся «болевая точка» — так называемый «вступительный взнос» при поступлении ребёнка в школу. По её словам, Депобразования в январе 2017 года издал приказ о запрете любого сбора денег при поступлении ребёнка в учебное учреждение. Приказ доведён к сведению руководителей учебных заведений под персональную ответственность каждого.

Городской голова Г. Труханов, в свою очередь, отметил, что сфера образования в городе в 2016 году финансировалась в достаточном объёме, а в 2017 году, в частности, предполагается во всех школах завершить установку новых окон и внедрить другие энергосберегающие мероприятия.

«Мы выделяем большие средства, и сегодня нет той необходимости, в которую ранее были поставлены родители, школы, когда собирались деньги. Под разными предлогами, на разные нужды — кто-то это называет благотворительным взносом при поступлении ребёнка... Всё это продолжалось десятилетиями в школах, в различные времена приобретало разные формы — родителям «ненавязчиво» их предлагали, когда приводили первоклашку в школу... По этим фактам ведётся, в том числе, и наш внутренний анализ, расследование — были ли превышены полномочия, что и как происходило. Сегодня, при том, что уже идут заявки на следующий год — предупредите ещё раз сотрудников, родителей, родительские комитеты, что нет сегодня необходимости родителям собирать эти средства... Если уже хочется два кондиционера в классе или ещё какие-то «навороты» — это уже им решать... Но всё необходимое, чтобы обеспечить школам хорошее функционирование — крыши, отопление, условия созданные — у нас для этого средства есть», — заявил мэр.

«Если к родителям обращаются с требованием или даже просьбой о вступительном взносе, мы просим сразу сообщать в Департамент и будем передавать информацию в правоохранительные органы и решать этот вопрос», — добавила Е. Буйневич.

Городской голова заявил о необходимости записи на видеокамеру всех «разговоров о возможности «поучаствовать» в финансировании школы».

«С одной стороны все жалуются, в другой — заявлений нет... Понятно, что родители опасаются после таких заявлений предвзятого отношения к ребёнку. Те, кто понимает нас из педработников — с теми будем работать, те, кто не понимает — будем делать свои выводы», — отметил Г. Труханов.