Более 300 учителей не хватает в одесских школах

10:31 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич заявила, что в одесских школах остается более 300 вакантных должностей педагогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента сообщила сегодня, 13 февраля, в ходе аппаратного совещания в горсовете.

В ходе отчета о деятельности департамента в 2016 году, Е. Буйневич отметила, что в Одессе работают 275 учебных учреждений, из них 123 общеобразовательных школы и 127 дошкольных заведения.

В школах Одессы в этом учебном году обучается 91 тыс. 590 тыс. учащихся. При этом 22-м школам приходится работать в две смены в связи с большим количеством классов.

Всего в учебных заведениях работает 16 тысяч сотрудников, из них 9 тысяч педагогов.

Директор департамента отметила, что в 2016 году в одесские школы пришли около сотни новых педагогов, однако, по её данным, в школах остаётся открыто более 300 вакантных должностей.

«Не хватает учителей информатики, физкультуры, музыки, рисования, а также математики, английского... и других предметов», — сообщила она.

Е. Буйневич также отметила, что из-за коллизий законодательства сегодня школы не могут принимать на работу молодых специалистов, у которых в дипломе не проставлена специализация «педагог» — даже выпускников ОНУ им. Мечникова, например, историков.

«Надо поднимать этот вопрос, обращаться к депутатам, задавать вопрос нашим законодателям: где в такой ситуации нам брать учителей?», — добавил городской голова Геннадий Труханов.