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Одесса > Новости > Образование
Дни открытых дверей пройдут в ОНУ имени Мечникова в феврале
10:20 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Дни открытых дверей пройдут в Одесском национальном университете имени Мечникова в феврале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе вуза.
Как отметили в пресс-службе, дни открытых дверей институтов и факультетов помогут абитуриентам выбрать специальность, получить много полезной информации, познакомиться с преподавателями и студентами, узнать все об университете из «первых рук».
В феврале Дни открытых дверей пройдут по следующему расписанию: Институт социальных наук (Французский б-р, 24/26, новый корпус, ауд. 307) — 18 февраля в 11:00; Химический факультет (ул. Елисаветинская, 14, Большая химическая ауд.) — 20 февраля в 10:00); Философский факультет (Новосельского, 64, 4-й этаж, философский факультет) — 24 февраля в 16:00; Институт математики, экономики и механики (Дворянская, 2, главный корпус, ауд. 73) 25 февраля в 14:00; Экономико-правовой факультет (Французский б-р, 24/26, ауд. 410) — 25 февраля в 10:00; Филологический факультет (Французский б-р, 24/26, 3-й этаж, ауд. 91) — 25 февраля в 10:00.
Отделение довузовской подготовки работает ежедневно по адресу: Французский бульвар, 24/26, 3-й этаж, ауд. 82, 82-а.
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