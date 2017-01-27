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Дополнительная сессия ВНО состоится в первой половине июля
17:37 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Даты проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2017 года пока не утверждены, но, учитывая даты основного ВНО и вступительной кампании, она должна пройти в первой половине июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.

По его словам, даты дополнительной сессии тестирования (для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в основной) пока не утверждены Министерством образования и науки Украины, но, скорее всего, она состоится в июле.

При этом, А. Анисимов отметил, что завершение дополнительной сессии будет не позднее середины июля, что, видимо, обусловлено датами вступительной кампании.

Как сообщало ранее ИА «Контекст-Причерноморье», основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года продлится с 23 мая по 16 июня. Процесс подачи документов для поступления в вузы Украины начнётся 14 июля.

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