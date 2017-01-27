Регистрация на основную сессию ВНО начнется 6 февраля

17:12 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2017 года начнется 6 февраля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.

По его словам, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины регистрация лиц, изъявивших желание поступать в высшие учебные заведения Украины в 2017 году, на основную сессию внешнего независимого оценивания будет проходить с 6 февраля по 17 марта.

Регистрация на ВНО-2017 проходит в 3 этапа: сначала необходимо зарегистрироваться на официальном сайте УЦОКО, затем передать регистрационные документы в соответствующий региональный центр, а в конце получить сертификат на прохождение ВНО и информационные материалы.

Первая часть регистрации проходит на сайте www.testportal.gov.ua, где подробно расписана инструкция по регистрации.

Второй этап регистрации — это подача документов в РЦОКО. Здесь существует два способа, в зависимости от того, является потенциальный участник ВНО выпускником этого учебного года или нет. Общеобразовательные учебные заведения формируют и направляют в Одесский РЦОКО регистрационные документы выпускников текущего учебного года и списки лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Учащиеся колледжей и ПТУ, а также выпускники школ прошлых лет должны направить регистрационные документы заказным письмом в РЦОКО. Адрес подачи документов для одесситов: а/я 247, г. Одесса, 65114. Документы, которые необходимо направлять в Центр оценивания: копия паспорта или заменяющего его документа, регистрационная карточка и копия документа об образовании или справка с места учебы.

А. Анисимов также сообщил, что в случае изменения регистрационных данных участник ВНО должен пройти перерегистрацию, сформировав новый комплект документов и отправить его до 31 марта 2017 г. Кроме того, при невозможности принять участие в тестировании, нужно до 14 апреля направить в региональный центр оценивания качества образования ранее полученный сертификат на прохождение ВНО.

Также, директор ОРЦОКО сообщил, что в конце января вступил в силу совместный приказ МОЗ и МОН Украины с перечнем заболеваний, из-за которых абитуриент может быть освобожден от прохождения ВНО. При этом, А. Анисимов отметил, что каждый человек имеет право пройти тестирование даже при наличии какой-либо из болезней, и призвал потенциальных участников указывать при регистрации любые нюансы, связанные со здоровьем. В этом случае, например, для колясочников будут выделены места в аудиториях на первом этаже, а для людей с недостатками слуха не будет проблем при использовании спецсредств.