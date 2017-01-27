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Одесса > Новости > Образование
Поступать в вузы в этом году можно и по прошлогодним сертификатам ВНО
15:53 / 03.02.2017
ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году при поступлении в вузы можно использовать сертификаты внешнего независимого оценивания, полученные в 2016 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.
По его словам, правила вступительной кампании ежегодно утверждаются Министерством образования и науки Украины. Во вступительной кампании 2017 года у абитуриентов есть возможность использования как сертификатов прохождения ВНО в 2017 году, так и 2016-го года.
Кроме того, как и в прошлом году, результат прохождения тестирования будет учитываться как балл Государственной итоговой аттестации по соответствующему предмету.
А. Анисимов подчеркнул, что выпускник школы сам выбирает тот или иной предмет для прохождения тестирования, и его никто не может заставить проходить аттестацию по другой дисциплине.
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