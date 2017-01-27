ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Поступать в вузы в этом году можно и по прошлогодним сертификатам ВНО
15:53 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году при поступлении в вузы можно использовать сертификаты внешнего независимого оценивания, полученные в 2016 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.

По его словам, правила вступительной кампании ежегодно утверждаются Министерством образования и науки Украины. Во вступительной кампании 2017 года у абитуриентов есть возможность использования как сертификатов прохождения ВНО в 2017 году, так и 2016-го года.

Кроме того, как и в прошлом году, результат прохождения тестирования будет учитываться как балл Государственной итоговой аттестации по соответствующему предмету.

А. Анисимов подчеркнул, что выпускник школы сам выбирает тот или иной предмет для прохождения тестирования, и его никто не может заставить проходить аттестацию по другой дисциплине.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
16:56 03.02.2017
«Наши научные приоритеты — изучение редких змей и хищных птиц Юга Украины», — директор зоопарка
16:10 03.02.2017
Почти 330 тысяч человек посетили в 2016 году Одесский зоопарк
15:41 03.02.2017
Руководство Одесского зоопарка планирует превратить его в одно из любимых мест отдыха посетителей
15:29 03.02.2017
Медведи Одесского зоопарка осенью получат евроберлогу
15:12 03.02.2017
Оплату за участие в пробном тестировании можно внести до конца недели


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.271