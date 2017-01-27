Оплату за участие в пробном тестировании можно внести до конца недели

15:12 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оплату за прохождение пробной сессии внешнего независимого оценивания 2017 года можно внести до конца текущей недели, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.

По его словам, всего поступило 16 тыс. 654 заявки на прохождение тестов по 12 учебным предметам. При этом, несмотря на то, что прием заявок на участие в пробной сессии ВНО уже закрыт, оплату за участие в ней можно внести до конца текущей недели. На сегодняшний день поступила оплата только за 11 тыс. 954 заказанных теста.

А. Анисимов напомнил, что участие в пробном тестировании является платным и взнос за сдачу теста с одного человека по каждой дисциплине составляет 129 грн. Один человек может заказать не более двух тестов для прохождения пробного ВНО.

Также директор ОРЦОКО добавил, что участие в основной и дополнительной сессиях тестирования финансируется из Государственного бюджета и является бесплатным для участников.