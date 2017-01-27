Пробное тестирование в Одесской области будут сдавать на 5 языках

15:01 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Задания пробного внешнего независимого оценивания 2017 года в Одесской области будут переведены на 4 языка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.

По его словам, согласно поступившим заявкам, для тех, кто будет сдавать пробное ВНО в Одесской области, помимо украинского языка, задания тестов будут переведены еще на 4 языка: русский, молдавский, румынский и польский. А. Анисимов напомнил, что кроме вышеуказанных языков, участники тестирования при регистрации могут выбрать еще крымско-татарский и венгерский языки.

В частности, в Одесском регионе 8 человек изъявили желание сдавать биологию на молдавском языке, а 1 — на румынском. Заявки на перевод тестов на польский язык поступили для прохождения ВНО по химии и математике.