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Почти 10 тысяч человек в Одесской области пройдут пробное ВНО в 2017 году
14:23 / 03.02.2017
ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около 10 тыс. человек в Одесской области подали заявки на участие в пробном прохождении внешнего независимого оценивания 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.
По его словам, на прохождение пробной сессии внешнего независимого оценивания зарегистрировались 9 тыс. 809 человек, которые пройдут в общей сложности 16 тыс. 504 теста по всем 12 предметам.
Наименьшим спросом пользуются иностранные языки: 20 заявок поступило для прохождения тестов по немецкому, 19 — по русскому, 12 — по французскому и 1 человек подал заявку на пробное тестирование по испанскому языку.
А. Анисимов отметил, что в этом году активность абитуриентов возросла — в прошлом году на пробную сессию заявилось около 7 тыс. человек. Причём в 2017 году, кроме выпускников школ прошлых лет и 11-классников, подали заявки на прохождение пробных тестов также некоторые учащиеся 10-х классов.
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