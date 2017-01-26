«Сотрудничество Карлова университета с ОНУ позволит студентам получить лучшее классическое образование», — мнение

14:14 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проректор Пражского Карлова университета Ян Шкрга считает, что сотрудничество его вуза с Одесским национальным университетом им. И. И. Мечникова даст возможность студентам получить лучшее классическое образование, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

По информации пресс-службы, вчера, 25 января, Я. Шкрга посетил с официальным визитом ОНУ и встретился с ректором Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Игорем Ковалем. Также представитель чешского вуза ознакомился с историей города, научной деятельностью, структурными подразделениями и жизнью университета.

В ходе разговора обсуждались перспективы сотрудничества между Одесским и Пражским университетом.

Я. Шкрга заметил, что дальнейшее сотрудничество двух вузов с монументальной историей и перспективным будущим даст возможность студентам получить лучшее классическое образование, и откроет двери для последующего обучения в высших учебных заведениях Америки, Европы и Азии.

«У нас всего 17 факультетов. Из них 5 медицинских, 1 фармацевтический, факультеты математики и физики, социальных наук, гуманитарных наук, физического воспитания и спорта. Мы сейчас остаемся классическим по структуре университетом. Но ежегодно развиваются новые области», — отметил проректор Карлова университета.

И. Коваль, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас ОНУ им. Мечникова, с точки зрения реальной интенсивности обучения, внутри страны входит в число лучших вузов, занимая место в первой пятерке среди всех украинских университетов по индексу Хирша и по «Web of Science».